2017「TTE台北國際觀光博覽會」韓國館詢問度爆表

全新「CHEF：new brand of BIBAP」引領風潮，旅客前往韓國旅遊不可錯過。（圖片提供／韓國觀光公社）

以「拌飯」作為表演素材，結合音效、舞蹈、雜技及口技等技能，「CHEF：new brand of BIBAP」音樂劇帶來全新體驗。（圖片提供／韓國觀光公社）

來TTE台北國際觀光博覽會千萬不能錯過「韓國館」，現場好禮獎不完。（圖片提供／韓國觀光公社）

2017年「TTE台北國際觀光博覽會」即日起至5月8日止於台北世貿一館盛大舉行，今年邁入第11年的TTE旅展有來自25個國家、50家旅行社航空公司，共460個旅遊單位參展，現場人潮眾多，開幕首日湧進近6.5萬人次。

世貿一館D613攤位的「韓國館」尤為吸睛，被民眾擠得水洩不通，活動現場準備諸多活動與旅遊商品，來此可獲得最新旅遊資訊外，更可享受音樂劇「CHEF：new brand of BIBAP」、「昀熹歐巴的2017夏季韓國彩妝秀」等節目，想一睹為快民眾不可錯過。

4天旅展期間天天演出「CHEF：new brand of BIBAP」，此款秀為「BIBAP拌飯秀」升級版，結合音樂、舞蹈與音樂劇等元素設計，以「拌飯」作為表演素材，將拌飯製作過程發出聲音，如清洗食材、切菜、炒菜直至吃入嘴中，透過節奏口技與無伴奏合唱方式呈現，進而融合B-Boy、雜技、武術等動作，創造全新體驗。

5月6日下午3點、5月7日下午2點，彩妝老師李昀熹現場介紹今年最in韓式美妝趨勢，想體驗民眾記得把握機會前往。

現場除韓國觀光公社外，韓國濟州島、京畿道與大邱等也提供駐點服務，民眾可來此取得最新旅遊資訊，方便又省時。

(中時)