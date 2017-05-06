羽球球后投棒球 戴資穎中職開球好棒棒
2012年用羽球為統一獅開球，「世界球后」戴資穎今天受邀到中信兄弟主場開球，也展現特訓功力，順利把球投進接捕的周思齊手套裡，漂亮完成個人第2次替中職擔任開球嘉賓的任務。
戴資穎今天穿上中信兄弟的黃衫，架式十足，賽前半小時抵達球場，和周思齊、曾陶鎔傳接球暖身，前天到陳偉殷母校高苑工商接受的投球特訓，顯然很有效果，不但練投順利，真的踏上投手丘也一如她賽前所說，「丟進捕手手套沒問題，」球出手後直向本壘而去，一個彈跳被周思齊接起。
另一方面，戴資穎最喜歡的顏色就是黃色，黃色系的卡通人物海綿寶寶、小小兵都是他的最愛，今天在爸、媽與奶奶陪同下，穿著黃衫完成開球任務。她表示託中信兄弟的福，相隔4年再度踏入棒球場，感覺很不錯，也要了幾顆簽名球留念。
(中時電子報)
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