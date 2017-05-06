毒蟲拆金元寶、行動電源藏毒 警鷹眼識破

警方於施男的行動電源內發現安非他命。（譚宇哲翻攝）

施男以行動電源和塑膠金元寶藏毒，遭警方識破。（譚宇哲翻攝）

施男以行動電源和塑膠金元寶藏毒，遭警方識破。（譚宇哲翻攝）

新北市蘆洲警分局昨晚執行擴大臨檢勤務，蘆洲派出所所長吳家森、警員吳信旻、田承翰、姚家興等人，在集賢路攔查38歲施姓男子機車，見機車腳踏墊上的電腦包中有一塑膠金元寶，打開後赫見內藏有安非他命，隨即又在施男身上的行動電源發現毒品，當場將其帶回警局偵辦。

警方表示，施男有毒品及竊盜前科，昨晚11時許騎車行經集賢路時，員警見其行跡可以當場攔查，施男雖已做好「防護措施」配合，仍被警方識破，於塑膠金元寶、行動電源內搜出共4包安非他命（總重6.89克），訊後將施男依違反毒品危害防制條例送辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)