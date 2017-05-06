澎湖縣「主委盃」全國排球錦標賽 500名好手同場競技
為期3天的澎湖縣「主委盃」全國排球錦標賽，6日上午假體育館舉行，共有59隊、將近500位選手參賽，縣長陳光復前往主持開球儀式，向所有參賽選手加油打氣，也歡迎來自全台9縣市排球好手齊聚「世界最美麗海灣」澎湖。
陳光復表示，本次比賽共吸引台灣遠道而來9個縣市23隊報名參加，本縣也有36隊參與，共計近500名排球好手競逐獎牌。他感謝議會支持及體育會、排委會的辛勞籌辦本項賽事，期許透過這全國性的比賽切磋球技、增進交流，以球會友，提升澎湖體育風氣與排球水平。
106年澎湖縣「主委盃」全國排球錦標賽5日至7日在縣立體育館舉行，計有10縣市排球愛好者組隊(59隊)參加，其中有來自臺灣本島桃園、雲林、台北市、高雄市、臺中、金門、新北市、屏東、台南等9縣市23隊報名參加，透過交流，帶動整個賽事水準，賽事精彩可期，歡迎民眾踴躍到場為選手加油。
到場參與開幕式的有副議長陳雙全、議員胡松榮、蘇陳綉色、陳慧玲、教育處長葉子超、副處長莊華州、馬公市長葉竹林等人。
(中時)
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