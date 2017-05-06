頭份塑膠工廠 5日火警釀1死

頭份市蟠桃里一處鐵皮屋塑膠工廠5日晚間9時許發生火警，火勢猛烈延燒到一旁的展售中心，工廠內4人倉皇逃出，不過63歲的阮姓負責人因逃生不及宣告失蹤，警消6日上午重回現場在倉庫位址找到被壓在2樓浴廁水泥地板之下，遺體部分也呈現焦黑，起火原因仍待釐清。

阮姓負責人經營塑膠工廠，一家4口也住在工廠內，苗栗縣消防局5日晚間8時許接獲報案，立即派遣頭份、竹南、三灣、造橋、後龍、公館及特搜分隊共警義消70人、消防車輛18輛前往搶救，到達現場火勢已全面燃燒，還波及前棟的展售中心。

消防局指出，燃燒範圍為展售中心樣品屋及塑膠射出成型工廠約500平方公尺，消防人員立即於火場周圍佈線射水實施周界防護，以防止延燒，現場因展售中心為易燃建材及工廠內部機台油路燃燒導致火勢延燒快速猛烈，消防人員即以泡沫水線壓制，約1個小時初步控制火勢，在當晚10時許撲滅。

由於現場烈焰衝天，一名阮姓女子倉皇逃出，發現父親還沒出來，不過廠房隨即陷入火海，她因情緒激動加上身體不適，消防人員協助就醫，並連夜搜索失蹤的阮父。

消防人員6日上午採用削岩機破壞現場後進行挖掘，於火場左後側倉庫，發現死者被2樓崩塌水泥地板壓住，不過因遺體部分已燒到焦黑難辨，身分仍需進一步比對。

阮妻向警供稱，案發當時工廠內只有丈夫及在家自行洗腎的長女，懷疑丈夫可能是第一個發現火警，卻被濃煙嗆昏才來不及逃生。

(中時)