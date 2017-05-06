三義雲火龍節 今天登場

「2017三義雲火龍節」6日起至22日止，將在三義天后宮、五穀宮，以及河川加蓋廣場等地盛大展開，今年也會和五穀神農大帝遶境結合，讓客家節慶與客家信仰完美融合，共同祈求來年風調雨順、五穀豐登。

三義雲火龍節自2007年至今已邁入第11個年頭，其中2008年至2016年更獲客家委員會遴薦為客庄十二大節慶，在中央與地方的共同努力下，為三義雲火龍節打下良好的基礎。

今年特別在三義五穀宮舉行「筊擇聖田」科儀，雲火龍的由來與製作方式均與客家、農耕息息相關，今年希望以「護國神龍誕生地」的概念，賦與其「誕生地」的神聖概念，再透過擲筊的方式，讓五穀神農大帝遴選出「聖田」，頒贈穀種給聖田的主人。

系列活動在6日拉開序幕，於三義天后宮舉辦「稻草結繩創意競賽」、「舞醉龍競賽」，廣邀年輕學子參加，傳承傳統編織技術，同時於三義鄉辦理「國際慢城三義一日遊」，讓來訪民眾體驗三義慢活風情。

12日將在五穀宮舉行「請龍迎龍、開光點睛」、「筊擇聖田」等科儀，在神農大帝的見證下，將神格賦與雲火龍，並遴選出聖田做為來年雲火龍誕生地；13日下午在河川加蓋廣場將有「擲聖筊比賽」、「社區藝文展演」、「木雕師傅現場創作及作品展示」，以及「三義在地回鄉青年展攤」等。

(中時)