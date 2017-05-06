三義雲火龍節 今天登場
「2017三義雲火龍節」6日起至22日止，將在三義天后宮、五穀宮，以及河川加蓋廣場等地盛大展開，今年也會和五穀神農大帝遶境結合，讓客家節慶與客家信仰完美融合，共同祈求來年風調雨順、五穀豐登。
三義雲火龍節自2007年至今已邁入第11個年頭，其中2008年至2016年更獲客家委員會遴薦為客庄十二大節慶，在中央與地方的共同努力下，為三義雲火龍節打下良好的基礎。
今年特別在三義五穀宮舉行「筊擇聖田」科儀，雲火龍的由來與製作方式均與客家、農耕息息相關，今年希望以「護國神龍誕生地」的概念，賦與其「誕生地」的神聖概念，再透過擲筊的方式，讓五穀神農大帝遴選出「聖田」，頒贈穀種給聖田的主人。
系列活動在6日拉開序幕，於三義天后宮舉辦「稻草結繩創意競賽」、「舞醉龍競賽」，廣邀年輕學子參加，傳承傳統編織技術，同時於三義鄉辦理「國際慢城三義一日遊」，讓來訪民眾體驗三義慢活風情。
12日將在五穀宮舉行「請龍迎龍、開光點睛」、「筊擇聖田」等科儀，在神農大帝的見證下，將神格賦與雲火龍，並遴選出聖田做為來年雲火龍誕生地；13日下午在河川加蓋廣場將有「擲聖筊比賽」、「社區藝文展演」、「木雕師傅現場創作及作品展示」，以及「三義在地回鄉青年展攤」等。
(中時)
關鍵字：三義
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。