全大運／曾是許淑淨陪練員 江念欣有奧運夢
3年前還只是許淑淨的陪練員，青奧舉重金牌江念欣，6日全大運處女秀就在公開女子組63公斤級，挺舉改寫郭婞淳的大會紀錄摘金。站上奧運殿堂不僅是江念欣的目標，教練蔡溫義也看好她的潛能。
首披國立體大戰袍，江念欣原定要在58公斤級與郭婞淳較量，但為學校考量下改為63公斤級，抓舉兩度挑戰從未舉過的102公斤飲恨，留下90公斤成績，不過挺舉以131公斤打破郭婞淳101年大專錦的128公斤，名留史冊。
挺舉最多101公斤，江念欣挑戰從未嘗試的102公斤面不改色，回想當時教練告知，她回「你說多少就多少」，江念欣笑說，「原本覺得可以上去，可惜差了一點。如果有其他人競爭，搞不好就舉上去了也說不定。」
「金牌教練」蔡溫義本次全大運特別請來國訓運科團隊，讓江念欣全程戴著心率帶監控心跳率，作為未來設計訓練課表的重要依據，此外抓舉、挺舉更以影像拍攝，為選手槓鈴軌跡建檔。
與許淑淨同寢室多年，江念欣從陪練員成為國手，與所有運動員相同有著奧運夢，教練蔡溫義倒是對江念欣不心急，「她還年輕，就差成熟度。2020東京奧運可以期待，或是2024年奧運，屆時她經驗、年齡都將最成熟。」
(中時電子報)
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