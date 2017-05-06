王柏融3分炮領軍 桃猿6分領先獅
Lamigo桃猿昨役9分之差痛扁統一獅，6日兩隊再度交手，猿隊雖在1上因一次守備瑕疵，遭獅隊先馳得點，但猿隊打擊火力馬上回應，先是王柏融首局從獅隊先發福瑞多手中轟出右外野3分炮，一舉反超比分，接著4下又是一輪猛攻，包括郭嚴文2分炮在內，敲4支安打進帳4分，4局結束，猿隊暫7比1領先。
此役猿隊推出近況不錯的林樺慶先發，不過他首局碰上小亂流，2出局後讓獅隊靠安打和保送，攻占一二壘，隨後傷後復出的鄭鎧文打出內野小飛球，猿隊內野手集在投手丘附近，最後卻讓球落地，奉送獅隊1分。
不過猿隊可怕的打擊，此役首局再度發威，即便對手從布魯斯換成福瑞多，照打不誤，前2棒靠安打和失誤上壘，王柏融更毫不留情，用右外野3分炮給福瑞多一記重拳。比賽到4下，猿打線再度爆發，1出局一二壘有人時，余德龍貢獻適時安打打回第4分，隨後郭嚴文再補一發2分炮，此時猿隊已經以7比1遙遙領先。
(中時電子報)
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