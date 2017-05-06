3人同框 陳星和邱惠美、白狼究竟是什麼關係？

陳星和張安樂、邱惠美同框。(翻攝自台北市黃埔獅子會)

被控涉誘姦作家的補教名師陳星，被翻出舊照，除了和白狼張安樂合影，還和張安樂、邱惠美一起出現在大合照中，童仲彥辦公室前主任邱惠美跳出來說，與陳星「沒對過眼、稱不上朋友」，還說兩人只見過一次。

邱惠美說，她對陳星並不熟悉，「印象中陳星只是來賓」。她看到照片才想起這個人，之前獅子會辦例會時，其他會員邀陳星來當來賓，但不知是哪位會員找他來的。

白狼出面回應說對陳星沒印象，邱惠美也說，在那次餐敘，陳星和白狼都只是來賓，兩人並不是朋友關係。

(中時電子報)