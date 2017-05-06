西湖鄉模範母親暨績優環保義工表揚

西湖鄉公所6日在鄉立體育館舉行「模範母親暨績優環保義工表揚大會」，表揚9位模範母親、1位孝悌楷模及18位績優環保義工，感謝慈母恩澤及長期對環保貢獻心力無私的付出，表揚活動還邀請西湖鄉幼兒園、合照團、八音樂隊等表演。

苗栗縣副縣長鄧桂菊致詞時表示，母親全年無休辛勤努力付出，撫養兒女長大，是家中不可或缺的重要支柱，祝福偉大的母親媽媽們母親節快樂，同時也感謝環保義工平時無私奉獻，打掃環境整潔，協助環境教育宣導，推動資源回收、低碳生活，共同打造西湖環保之鄉的美名。

代理鄉長潘志明頒發賀匾、精美禮品及康乃馨給接受表揚的9位模範母親、孝悌楷模、績優環保義工，感佩每位獲選的母親及環保義工，他們的人生故事及美德事蹟令人敬仰，足為大家的典範與表率。

(中時)