全大運／比賽淡定妹 舉重江念欣卻最怕…

江念欣全大運63公斤級摘金。(全大運大會提供)

國立體大舉重好手江念欣，6日全大運公開女子組舉重63公斤級，挺舉刷新大會紀錄。在金牌教練蔡溫義眼中是難得的強心臟，淡定妹江念欣比賽最緊張的時刻也很與眾不同，笑說，「選手介紹最緊張。」

全大運初體驗，江念欣63公斤級以抓舉90公斤、挺舉131公斤、總和221公斤摘金，其中挺舉打破郭婞淳紀錄，江念欣說，「賽前沒有訂破紀錄目標，只求有進步。」

有別於許淑淨在蔡溫義眼中是練舉重「奇葩」，江念欣的特色是沉著、穩健，「她和許淑淨是冷一熱不。江念欣面對比賽反倒不緊張，從這次她的心率圖表，節奏平靜就看得出來。」

蔡溫義透露，江念欣賽前，對自己要舉的重量一無所知，「但她就是上去了就舉，代表她心臟夠強大。」

不過江念欣自己爆料，雖然比賽不緊張，卻最怕選手介紹，她自己也想不透，「比賽就是比自己的，沒什麼感覺。」笑說，「倒是賽前選手列隊一排介紹的時候，我都會心跳很快。」

(中時電子報)