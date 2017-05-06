「真愛台灣即刻形動」 雙腳為台灣寫下最美麗的圓

在完成最後一棒由南港高中跑回宜蘭食品公司後，為期十四天的「真愛台灣即刻形動」環台任務路跑活動圓滿成功，在北市神旺飯店的英雄宴上，旺旺中時基金會執行長胡雪珠勉厲完賽選手說「你們用雙腳為台灣寫下最美麗的圓。」

由宜蘭食品、旺旺文教基金會和旺旺中時媒體集團主辦，委請義傑團隊規畫承辦的2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務路跑，今年是第三屆舉辦，延續前兩屆的成功經驗，今年在500多所高校中，選拔出24校、組成6人一組的團隊，接力環台完成全馬等級的賽事。

來自嘉義協志工商的許英信教官，一路陪伴該校的路跑小將，由第一屆參賽至今；他表示，看著非田徑隊選手由生嫩到自我開發潛力，該校的6位小將幾乎跑遍校際大小路跑活動，拿到86張獎狀，終於取得第三屆「即刻形動」的參賽資格。

協志工商路跑隊長陳家朋說，該隊有3位是建教生，自己平時還有汽車美容的工作要耗體力，但無論如何隊員都齊心練跑，在放學或課後，克服時間和體力限制，在汗水中「享受過程」。

這次協志隊是第八棒，由雲林福興宮跑到北港朝天宮，全程36公里，一向力挺支持的陸軍二五七旅士官長李世洪原本是與教官熟悉，被邀指導路跑隊後，他看著這些高職生愈來愈成熟，「幾乎變一個人。」

李世洪說，有別前兩屆的艷陽高照，這次大雨又冷，「邊跑邊抖」但隊員相互扶持，這正是這場賽事所要強調的團結互助精神。

陳家朋也說，人人都會抽筋，這很常見，但撐不下去時唯一方法就是相互打氣，分散注意力，他認為同跑的戰友很重要，「你陪我，我陪你」，堅實的友情誰也換不走。

在宜蘭食品完賽儀式後，全體移至神旺飯店舉辦英雄宴。胡雪珠鼓勵選手說，看到大家相互呵護陪伴，讓人感動；她感謝義傑團隊的專業策畫，年年都有不同路線，讓選手看到台灣的美。

宜蘭食品副總經理李𩃀琮則說，要選手們「以自己為榮」。

(中時)