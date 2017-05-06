花蓮農民遭耕耘機壓死 估死亡時間逾2日

花蓮縣鳳林鎮今天下午驚傳一件耕耘機壓死農夫的意外，據警方初步判斷曾男死亡時間超過一日，詳細事發情形仍在調查中。（張祈翻攝）

警消指出，因耕耘機重量過重，嘗試吊掛失敗，目前仍在嘗試將曾男拉出農機。（翻攝畫面）

（19：58更新）花蓮縣鳳林鎮今天下午驚傳一件耕耘機壓死農夫的意外，鳳林警分局指出，下午5時41分接獲民眾報案，指稱鳳林鎮中興橋下有一台耕耘機掉落農田，經現場警消評估，遭耕耘機壓著上半身的曾姓農民死亡時間超過2日。

警方指出，該名曾男戶籍在宜蘭，目前僅知人在中興橋北端工作，仍不知道目前居住在哪，也尚未無法聯繫上曾男家人，而發現他的友人也不清楚曾男的來歷，僅說來農地找他，卻看到曾男連人帶車倒臥在農田上，趕緊報警。

消防局第二大隊小隊長呂智雄指出，因耕耘機重量過重，無法將耕耘機吊離現場，目前正嘗試將曾男大體拉出農機，目前警方也封鎖現場，調查事件案發原因。

(中時)