屏東同鄉會 老縣長蘇貞昌人氣旺 被「攔轎喊冤」
中華民國屏東縣同鄉會總會今天舉行成立大會，不僅蔡英文總統，不少政壇重量級的屏東人都出席，老縣長蘇貞昌人氣旺，離開時，不少年輕人相爭玩自拍，空軍中士蔡學良蔡學良母親見到蘇貞昌更是「攔轎」喊冤，希望能把陳情書轉交蔡英文總統。
今天出席中華民國屏東縣同鄉會總會還包括擔任首屆理事長的法院長蘇嘉全、縣長潘孟安、屏東子弟考試院長伍錦霖、屏東媳婦監察院長張博雅、前行政院長游錫堃；藍營有屏東出生的前總統府祕書長曾永權及前行政院秘書長簡太郎，即將投入選戰的屏東子弟名嘴李明賢等人也出席。
蘇貞昌人氣旺，離開時，在一樓大廳大家爭合照，年輕人更找他玩自拍；軍中身亡的空軍中士蔡學良母親尤瑞敏看到蘇貞昌，更是上前「攔轎喊冤」，她紅雙眼希望蘇貞昌幫她把陳情書拿給蔡英文總統。
尤瑞敏為兒子之死尋求真相到處奔走，攔過不少重量級政治人物，也投入過選戰。蘇貞昌表示，雖然無法幫她把陳情書轉給總統，但是已請立法院長蘇嘉全協助。
被問到新北市長選情動向，蘇貞昌重申，「他已跟台南市長賴清德說過，若是他來新北選，要當他的總幹事。」就只等賴清德點頭。
(中時)
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