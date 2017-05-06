慶祝母親節 澎湖家扶表揚自強母親

母親節前夕，澎湖家扶中心自三百多戶弱勢家庭中遴選出三位「自強母親」，分別是寇宜蓁女士、莊筱雯女士及李文萍女士，於5月6日在澎湖家扶中心大禮堂進行表揚活動，透過奉茶儀式，向母親表達謝意，並給予母親一個溫暖擁抱，最後獻上母愛之花-康乃馨，表達對母親的愛，在場的13位母親都不禁潸然淚下，場景令人動容。

45歲的寇宜蓁女士，單親照顧三名子女，原先嚮往婚後美滿生活的她，卻因丈夫的暴力對待及不負責任，生活陷入困境，為了遠離暴力及照顧子女，寇女士一肩扛起還債及照顧的責任，並遠離家鄉來到陌生的澎湖定居生活，為了不讓三名子女挨餓，四處兼差打零工，努力賺錢維持家計，多年來用有限的收入打理一家四口的生活。雖歷經生活困苦與環境煎熬，寇女士從未低頭，如此堅韌之心志與韌性，足堪推崇。

37歲的莊筱雯女士，其與丈夫共同育有三名子女，三年前因丈夫的工作意外，家庭經濟頓時陷入困境，而其子女也因被診斷有發展遲緩，皆有早期療育的照顧需求。面對諸多困境，莊女士卻從未放棄，在同時扮演著為人妻子及母親等角色，克盡本份地照顧家人，也因其堅毅與永不放棄的態度，讓生活危機轉化，三個孩子也在她的堅持與執著，表現更是穩定且進步，屢在不同場合及頒獎台上看見他們的身影，這些都將成為莊女士最甜美的果實，伴隨於生活中，一同衝破重重逆境。

47歲的李文萍女士，其丈夫離世於心肌梗塞，留下年幼的三名子女、高齡的婆婆，以及蓋到一半的未成屋。因老家屋況已不宜久居生活，雖失家庭主要經濟支柱，但在金紙手工工廠工作收入有限的李女士，仍咬牙續興建。龐大的房貸，加上還需扶養照顧三名子女及婆婆，面對生活的多重壓力，李女士總是笑著說：「雖然經濟辛苦，可是孩子懂事、平安就很好了。再熬幾年，孩子大了，會更好的！」樂觀積極面對生活的態度值得嘉許。

除三名自強母親獲家扶中心頒贈表揚獎座、獎勵金、禮品，另有三十位兒少及家長一同參加，讓家長們暫緩辛勞的步調，享受難得的悠閒，活動安排親子共樂遊戲、南寮社區參訪及手作饅頭增加親子間的互動。

澎湖家扶中心扶幼委員會顏瑞爵主任表示，看見每位母親，為了生活和孩子，總是無怨無悔的付出，希冀透過表揚活動，肯定母親們堅忍不拔的精神，同時藉此機會鼓勵更多身處逆境的家庭突破困境。澎湖家扶中心希望邀請社會大眾一同為扶幼、抗貧等服務盡一份心力，協助這些家庭度過困境。

(中時)