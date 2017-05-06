8國中生嘉南大圳戲水 1人溺斃

8名國中生相約到後壁嘉田橋下的嘉南大圳戲水，賴姓國三生不幸溺斃。（莊曜聰攝）

溺斃的賴生在距下水點200公尺處被警消打撈上岸。（莊曜聰攝）

現場禁止下水游泳，也有救生圈，但來不及使用。（莊曜聰攝）

台南市8名國中生今天午間相約前往後壁區的嘉南大圳玩水，眾人原本不敢下水，15歲的賴姓國三生卻表示之前曾下去過都沒事，脫掉上衣後逕自下水，沒想到水流湍急，賴生被沖到水道中央，載浮載沉，同行友人想拿岸邊的救生圈卻拿不下來，連忙通知警消，經過2個小時搜尋，在距離200公尺的下游處尋獲遺體，賴生的阿嬤前來指認時痛哭失聲，但已無法挽回失去的生命。

賴生的同行友人向警方供稱，上午賴生打電話約大家出遊，眾人先到後壁火車站前的便利店集合，再一起騎車到後壁嘉田橋旁的一處涼亭下，賴生指著一旁的嘉南大圳，要大家下水遊玩，但因水深加上流速不慢，眾人裹足不前，賴生說完「我以前常跟朋友來，沒問題，我先下去！」不顧勸阻，就脫掉上衣沿護岸滑入水中。

一開始賴生還像在游泳，但被水流沖往大圳水道中央，疑似水深踩空，開始打水掙扎，並隨著水流載浮載沉，同行友人驚嚇不已，想拿岸邊的救生圈救人，卻因緊張拿不下來，眼看賴生逐漸滅頂，馬上打119報案。

南市消防局據報派遣後壁、白河、新營等分隊前往搜救，先通知嘉南農田水利會停止放水，再派潛水人員及救生艇下水，警方及義消在沿岸搜尋，並在鄰近橋樑設攔截網，最後在距下水點200公尺處找到賴生下落，拉起時已回天乏術。

同行友伴不敢置信剛才還活蹦亂跳的賴生已經動也不動，一臉哀戚，還有人當場痛哭失聲，據了解，賴生母親在台北工作，他與鄉下的阿嬤同住，阿嬤在親人陪同下前來認屍，幾乎當場崩潰。

(中時)