雲門11位「流浪者」帶領觀眾遊歷各國 尋找自身歸屬

雲門基金會「第十二屆流浪者計畫」今天下午在淡水雲門劇場舉辦成果發表。（譚宇哲攝）

流浪者尹雯慧分享赴印度大吉嶺難民自助中心尋訪流亡藏人時所拍下的照片。（尹雯慧提供）

腳傷未癒的林懷民拄著拐杖到場勉勵流浪者們。（譚宇哲攝）

「歡迎搭乘雲門班機！」11位「流浪者計畫」獎助金得主6日下午齊聚淡水雲門劇場，將劇場化作飛機，流浪者化身導遊，帶領現場觀眾遊歷日本、中國大陸、越南、緬甸、印度、西藏等國度，並分享在旅途中尋找到自身歸屬的珍貴歷程。

雲門基金會「流浪者計畫」在智榮文教基金會及各界支持下，12年來獎助119位年輕、專業傑出創作者及社會工作者，前往亞洲進行貧窮旅行並獨自完成計畫，第12屆成果發表今天在淡水雲門劇場舉辦，發起人林懷民及智榮文教基金會董事長施振榮夫婦也到場勉勵流浪者們。

第12屆流浪者花蓮小農「野台種子」負責人簡子倫，過去致力於推動保藏種子運動，去年他如願申請上流浪者計畫，開始幻想中的吃貨旅程，他耗時2個月走訪日本，背著廚具及佐料，效法神農氏嚐盡百樣由古老種子生長而成的蔬食，學習日本古老種子保藏及經營策略。

簡子倫說，他發現許多非經濟作物往往隨著時間逐漸消逝於民間，不僅讓植物多樣性消失，許多植物背後的文化意涵也跟著不見，看到日本透過友善小農土地、推廣小農食材的食堂及中小學食農教育等方式，保存並完整經營古來種子，緊密結合文化與教育，台灣應該也可以做得到。

而資深專業鼓手黃智琳前往中國大陸黃土高原、甘南藏區，找尋「老鼓手與鼓之間的生命鼓譜」；資深媒體人黃奕瀠則走訪菲律賓各島，追尋歷史與土地故事；其他像是以影像記錄入境西藏未果歷程的平烈浩，赴印度以文字記錄流亡藏人等待返鄉心情的尹雯慧…等等，個個道出流浪之路上的滿滿收穫。

腳傷未癒的林懷民今天拄著拐杖到場勉勵流浪者們，他笑說，流浪者們行過萬里路歸來，分享精彩故事，讓正在學走路的他覺得既有趣也羨慕。

雲門基金會表示，2018年「流浪者計畫」將於5月中旬至7月14日開放徵件，歡迎45歲以下熱愛文學、音樂、表演藝術、影像、美術創作，或有志從事公共服務、城鄉發展、人道關懷、文史工作等社會工作者提出申請。

(中時)