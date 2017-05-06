停車場汽車大燈未關 中市警即時救援尋短婦
與丈夫伍男（49歲）因夫妻感情失和已訴請離婚的詹女（48歲）疑是心情不佳，以電話告知友人「我都收拾好了、要離開了」疑是遺言，接獲妻子友人電告的伍男大驚，向黎明派出所報案，經警方緊急調閱通聯紀錄以手機訊號定位，終於在西屯區榮民總醫院附近停車場找到心情不佳的詹姓女子，所幸人員均平安無事，及時挽回一件可能發生的憾事。
台中市警局第四分局指出，當日下午約2點，伍男及家人慌張的衝進黎明派出所，請警方協助找尋其妻詹女，伍男說：由於夫妻感情不佳正在談離婚，妻子可能因此心情大受影響，上午只說要出門訪友，就獨自開車外出，下午就接到妻子友人的電話，指其妻以電話向友人表明「我都收拾好了、要離開了…」便將通話結束不知去向。
警方獲報後隨即向電信公司申請緊急協尋、調閱詹女最後發話基地台位址，並派專人調閱路口監視器，找尋詹女行車路線，發現詹女應在西屯區某處，下午4點，得知最後發話地點在西屯區某醫院附近，立即趕往發話地附近搜尋，當警方蒐尋至附近停車場時，發現一自小客車大燈未關，覺得不尋常向前查看，果然發現詹女在車內，雖然有些情緒不穩，但還好人平安無事，立即通知家屬至現場陪同帶回。
黎明所所長林照國表示，當失蹤人口案件若有急迫情形，如當事人欲自殺、罹患重症、未滿七歲之孩童、或有其他重大急迫情事，都可以請求警方實施緊急協尋，在第一時間立即調閱通聯位址、監視器以確認當事人行向，以利儘快尋獲失蹤人口。
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