曾陶鎔雙響炮＋周思齊滿貫炮 中信轟垮富邦

周思齊五局下擊出生涯第5發「滿貫炮」。「資料照 鄭任南攝)

更新戰報20:24 )中信兄弟6日在澄清湖主場上演煙火秀！曾陶鎔單場擊出「雙響炮」，周思齊敲出「滿貫炮」，2人3發全壘打合計攻下9分打點，終場以14比3轟垮富邦悍將。

曾陶鎔單場「雙響炮」，榮膺單場MVP。(資料照 陳怡誠攝)

昨天(5日)敲出單場「3響炮」的曾陶鎔，今天第2局首打席對悍將洋投羅力擊出2分炮，8局下再對增菘瑋擊出3分炮，單場攻下5分打點，本季累計8轟。

周思齊5局下對此局上場的後援林羿豪，擊出生涯第5支「滿貫炮」，助球隊此局發動攻勢再下五城。他這支全壘打也是職棒生涯第97轟，只差3支就成為中職第17位「百轟俱樂部」成員。

周思齊此役擊出3支安打(含滿貫炮)，全場攻下6分打點，平了個人在2012年7月19日在台南對獅隊保持的單場最多打點紀錄。

中信兄弟此役包括3轟在內，合計擊出17支安打，其中第5局攻下5分，前5局就取得10比1領先，奠定勝基。

悍將4局上攻下1分，中止連續22局無得分紀錄，但最終仍大輸11分慘敗。

(中時電子報)