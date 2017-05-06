曾陶鎔雙響炮＋周思齊滿貫炮 中信轟垮富邦
更新戰報20:24 )中信兄弟6日在澄清湖主場上演煙火秀！曾陶鎔單場擊出「雙響炮」，周思齊敲出「滿貫炮」，2人3發全壘打合計攻下9分打點，終場以14比3轟垮富邦悍將。
昨天(5日)敲出單場「3響炮」的曾陶鎔，今天第2局首打席對悍將洋投羅力擊出2分炮，8局下再對增菘瑋擊出3分炮，單場攻下5分打點，本季累計8轟。
周思齊5局下對此局上場的後援林羿豪，擊出生涯第5支「滿貫炮」，助球隊此局發動攻勢再下五城。他這支全壘打也是職棒生涯第97轟，只差3支就成為中職第17位「百轟俱樂部」成員。
周思齊此役擊出3支安打(含滿貫炮)，全場攻下6分打點，平了個人在2012年7月19日在台南對獅隊保持的單場最多打點紀錄。
中信兄弟此役包括3轟在內，合計擊出17支安打，其中第5局攻下5分，前5局就取得10比1領先，奠定勝基。
悍將4局上攻下1分，中止連續22局無得分紀錄，但最終仍大輸11分慘敗。
(中時電子報)
關鍵字：中信
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