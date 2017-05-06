詹啟賢：國民黨改革3大方向 換腦強身固本
國民黨主席選舉第2次電視政見發表會今（6）日下午在TVBS電視台舉行，候選人詹啟賢呼籲，讓中道的力量和國民黨核心價值再起，來主導國民黨今後的發展。他並提出國民黨改革，具體的步驟，應該有3大方向，換腦、強身、固本。
詹啟賢說，「換腦」就是改變觀念，以新思維，中道、理性推動改革，才能符合主流民意，重獲民眾認同；「強身」包括調整黨員結構，以中道的力量和黨的核心價值，號召有理念的失聯黨員回家，吸引更多人加入國民黨，尤其是年輕人；「固本」則是國民黨要能立足台灣才能放眼大陸，確保兩岸關係和平發展是國民黨必須承擔的責任，在尊嚴、互惠、對等的原則下，積極創造兩岸互動的條件。
他表示，國民黨多年來在結構性困境之中無法讓社會認同，一方面陷入意識形態和族群窠臼藩籬的爭議裡，另一方面迷失在綁樁固票、地方派系、利益交換和人頭黨員等等傳統運作的漩渦，造成中道的力量、核心價值無法彰顯，黨內積非成是，黨員淪為選舉動員工具，「這次黨主席選舉居然死灰復燃，甚至變本加厲。」
詹啟賢說，要解決這些弊病，必須標、本兼治，雙管齊下。治標上，就從這次黨主席選舉開始，積極端正選風，以理念和主張爭取認同，以選舉結果，讓外界看到不一樣的國民黨。在治本上，要推動黨務改革。
(中時)
關鍵字：國民黨
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