屏東同鄉會成立 蘇貞昌猛虧眾來賓
中華民國屏東縣同鄉會總會今天下午成立，由立法院長蘇嘉全擔任首屆理事長。曾任屏東縣長的民進黨大老蘇貞昌亦出席力挺。不過，蘇在致詞時卻意有所指地表示，可能自己講話太直，如果排後面講，蔡英文總統聽到，怕太刺激，所以主辦方叫他先講一講，等等要走可以先走。
成立大會現場官蓋雲集，除了總統親臨外，「屏東媳婦」監察院長張博雅、考試院長伍錦霖、前行政院長蘇貞昌、前總統府秘書長曾永權都是座上賓，成員超越黨派、不分藍綠，象徵屏東鄉親大團結。
有趣的是，蘇貞昌除了細數縣長任內建設，也猛虧來賓。他一上台就說，這個同鄉會要組起來不容易，他要給蘇嘉全「恭喜」，因為他現在最有資源，也有閒工夫，立法院打架時，他剛好在旁邊納涼，秘書也很多，（同鄉會）剛好有這個缺，很剛好。
蘇貞昌更要現任縣長潘孟安等等總統到了，要趕快爭取建設，否則「屏東衰到不能講了」，高雄市、台南市、桃園市都爭取多，彰化縣長張花冠說她是「魯蛇」，「我們屏東連可憐唉的聲音都沒出來」。
不過，蘇貞昌也說，大家等下不要只顧著（跟蔡英文和蘇嘉全）拍照，事情要做好，拍那張照才有價值。他頻頻要潘孟安對蔡不要講客氣話、場面話，「不要講講話，沒有用，會做事才厲害！」
緊接著，蘇貞昌也酸台下的伍錦霖和張博雅說，蔡政府要推年金改革，可是考試院卻幫它打折；蔡政府要跟國民黨討黨產，監察院又要申請大法官解釋，「監察院長不是我們屏東人（張博雅是屏東媳婦），幫她鼓掌一下！」
(中時)
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