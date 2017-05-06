準爸爸體驗孕媽「帶球跑」 直呼：老婆辛苦了！

準爸爸們穿上重量如同懷孕7個月(2300公克)的孕肚裝，體驗孕媽懷孕辛勞。（譚宇哲翻攝）

穿上孕婦體驗裝的爸爸們練習幫嬰兒包尿布。（譚宇哲翻攝）

下周就是母親節，新北市立圖書館蘆洲永平分館今天推出一日孕爸爸家事體驗活動，讓爸爸們穿上孕婦體驗裝進行上下樓梯、搭公車、起床等挑戰，真實體驗孕媽咪「帶球跑」的辛苦，讓現場體驗後的爸爸直呼「老婆大人辛苦了！」

今天下午在新北市圖蘆洲永平分館舉辦的「孕爸爸家事體驗活動」，爸爸和小朋友穿著重量如同懷孕7個月(2300公克)的孕肚裝，進行起床、穿襪子、彎腰撿書本、上下樓梯、追公車等挑戰，不少爸爸躺下去之後就爬不起來，還有爸爸迅速爬起，粗魯的忘記肚子裡還有個寶寶，現場笑料百出。

參與體驗的蔡爸爸說，老婆懷孕時看她總是身形俐落的作家事，從沒想過要幫忙，體驗過後才知道真的不容易，非常感謝老婆，現在老婆懷第2胎已經7個月，從今天開始一定會幫忙做家事，分擔老婆的辛苦。

新北市立圖書館表示，盼藉由讓準爸爸變身準媽媽的趣味體驗，讓大家體驗女性懷孕的辛苦，營造溫馨、友善、性別平等的親子閱讀環境。

此外，市圖總館於5月13日 特別為孕媽咪量身打造「胎教」FUN輕鬆讀書會，讓媽媽和寶寶透過音樂與閱讀一起成長、放鬆身心，5月起全市23區也同時規畫40場免費親子閱讀活動，為新手媽咪準備全面的帶娃知識，活動詳情請見新北市立圖書館網站。

(中時)