小S公開大姊真面目 根本素人陳妍希

小S難得公開與大姊合照。(取自小S臉書)

小S加碼再PO照，這次陪走的人從大姊換成老公許雅鈞。(取自小S臉書)

陳妍希。(本報系資料照，王英豪攝)

小S近來忙為新片《吃吃的愛》跑宣傳，也沒忘了也運動維持好身材，日前在臉書放話：「每天走1萬步，戒酒，我就不信瘦不了！」不過焦點全都被難得露面的大姊搶走，被眼尖的網友發現大姊不僅超有氣質，還撞臉女神陳妍希。

小S公開運動照，誓言一定要瘦下來，誰知鏡頭全被身旁的大姊搶去，網友紛讚「恕我無理，S姐旁邊好像陳妍希」、「大姊好美」、「大姐比妳瘦了！臉很小個」，令小S一度任性回應：「好啊好啊，你們就加我大姐臉書啊！」

然而她今日更加碼PO出與老公許雅鈞的甜蜜運動照，還不忘狠狠撂話：「又到了走路時間！不會又把重點放在旁人吧！」可愛反應逗樂眾人。

(中時電子報)