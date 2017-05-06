公車狼磨蹭女乘客 下跪想用1千元和解

52歲蘇姓男子在公車上磨蹭女乘客。（葉書宏翻攝）

52歲蘇姓男子5日晚間6時許，搭乘欣欣客運254路線公車，他在車上不斷以下體磨蹭53歲黃姓女乘客，黃女在車上大喊「有變態！」司機立即停車報警，蘇男見事跡敗露當場掏出一千元要和解，女乘客不願接受，蘇男立即下跪道歉，蘇男被帶至派出所後，黃女備案後暫時不提告，告誡對方不要再騷擾其他女乘客了。

警方調查，蘇男搭公車要去逛街，在車上鎖定黃女，開始以下體磨蹭小美背部，黃女大喊後才停止，蘇男一開始辯稱，「因為車上太擠才不小心碰到。」黃女立刻回嗆「那你看你有沒有（生理）反應！」

蘇男見罪行敗露，從口袋掏出1000元，要交給對方賠罪，黃女當場拒絕「誰要你的錢阿！」司機當時已關閉車門報警，蘇男轉身要將錢給司機遭拒。警方將蘇男帶回偵訊，黃女同意暫時不停告，將保留法律追訴權。

(中時)