公車狼磨蹭女乘客 下跪想用1千元和解
52歲蘇姓男子5日晚間6時許，搭乘欣欣客運254路線公車，他在車上不斷以下體磨蹭53歲黃姓女乘客，黃女在車上大喊「有變態！」司機立即停車報警，蘇男見事跡敗露當場掏出一千元要和解，女乘客不願接受，蘇男立即下跪道歉，蘇男被帶至派出所後，黃女備案後暫時不提告，告誡對方不要再騷擾其他女乘客了。
警方調查，蘇男搭公車要去逛街，在車上鎖定黃女，開始以下體磨蹭小美背部，黃女大喊後才停止，蘇男一開始辯稱，「因為車上太擠才不小心碰到。」黃女立刻回嗆「那你看你有沒有（生理）反應！」
蘇男見罪行敗露，從口袋掏出1000元，要交給對方賠罪，黃女當場拒絕「誰要你的錢阿！」司機當時已關閉車門報警，蘇男轉身要將錢給司機遭拒。警方將蘇男帶回偵訊，黃女同意暫時不停告，將保留法律追訴權。
(中時)
關鍵字：騷擾
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。