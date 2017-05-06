月桃花祭即起開跑 活動將到5月底

嘉義市長涂醒哲（右三）6日出席月桃花祭，由嘉義縣竹崎子弟何勇魏（右一）帶領涂醒哲體驗用月桃葉編織物品。（高錦如攝）

因受天候影響，月桃花仍含苞待放。（高錦如攝）

為推廣台灣本土植物月桃花，嘉義竹崎子弟何勇魏還設立觀光工廠，訴說月桃故事，今天更是首創月桃花祭，活動即起至5月底。

嘉義縣竹崎子弟何勇魏表示，自小就生活在月桃花堆裡，幼時砍月桃賣錢，對月桃有深刻的情感，長大後因是化工出生，認為家鄉的月桃花有創造價值，並學以致用研發各種商品，提升月桃價值，也與竹崎鄉義仁社區農民契作，帶動家鄉經濟發展。

何勇魏說，月桃整株都有被利用的價值，如同台灣人落地生根、勤奮聰明，只是鮮少被挖掘，因此特別選在月桃花綻放期間，首創月桃花祭，連結在地特色，除帶領民眾看月桃花，也能體驗用月桃葉包粽、編織包包等系列活動。

義仁社區發展協會總幹事翁孟志表示，目前區內月桃花受天候影響，加上雨量不足，花期延後綻放，園區內僅開2、3成，大多仍在含苞待放，預估5月中將會盛開，而農場就位在166縣道45.5公里處，民眾可免費進入參觀。

(中時)