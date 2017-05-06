110歲人瑞阿嬤李陳菊英 獲模範母親表揚

110歲人瑞李陳菊英(坐輪椅者)今年獲頒模範母親。(郭韋綺攝)

高雄市110歲人瑞李陳菊英當過50多年助產士，經由她雙手出生的新生命不計其數，菊英阿嬤一生秉持「人生要有目標，有目標就長長久久！」精神成為子女典範，她堅定溫和教育8名子女，子孫五代同堂都很有成就，遍及教育界、醫學界和企業界，人瑞阿嬤笑口常開，是家人眼中的「寶貝」，今年獲頒模範母親。

母親節將到，高雄市第六屆模範母親表楊活動，今(6)在義大皇家酒店登場，共有37位模範母親接受表揚，主辦單位社團法人高雄市長青服務協會感念媽媽們辛勞，特別在會前安排了芳療時間，由芳療師為獲獎的模範母親按摩，感謝媽媽們的付出。

表楊活動在社團法人高雄市唐心服務協會唐寶寶們熱情的太鼓熱舞中隆重登場，37位模範母親均盛裝與會，與子女共享榮耀。高雄市議長康裕成到場獻上祝福，希望為人子女要及時行孝；立委劉世芳、市議員李柏毅也為媽媽們慶賀。

37位獲表揚模範母親，有6位鑽石楷模：陳麗楨、蘇秋香、郭林露、李陳菊英、屠龍韻津、林蔡好。9位企業楷模：陳林雲、楊秀珍、蔡林金枝、林周金英、高文婉、陳麗文、李永鸞、陳鳳英、黃美蘭。

另有10位家庭模範：林何金枝、林康春鳳、吳月琴、林謝阿春、鄭玉秀、陳桂芬、金吳琦、楊彩雲、于李唐妹、謝王杏苑，以及5位自強母親：王雅萍、林夏鳳英、段芳、張麗、周良花。四位力爭上游媽媽：陳秀玉、趙洪玲、彭學英、林秀桃。還有新住民母親：廖小蘭、周滿芝、豐沁敏3人。

(中時)