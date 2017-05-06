洪秀柱自評政見發表會：還可以表現更好

洪秀柱（中）被問到自評電視政見發表會，她說：「還可以表現更好一點」。（楊明峰攝）

第二場國民黨主席選舉電視政見發表會6日下午舉行。國民黨主席候選人洪秀柱晚間出席位於桃園中壢的桃友會活動，被問到自評政見發表會表現？她認為：「還可以表現更好一點」、「總是有及格分數」。

(中時)