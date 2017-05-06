4.2公噸戴奧辛雞蛋 今日完成焚化銷毀

受戴奧辛汙染的4276公斤問題雞蛋，今早全數運至溪州焚化爐完成焚化銷毀。（吳敏菁攝）

受戴奧辛汙染的4276公斤問題雞蛋，今早全數運至溪州焚化爐完成焚化銷毀。（吳敏菁攝）

受戴奧辛汙染的4276公斤問題雞蛋，今早全數運至溪州焚化爐完成焚化銷毀。（吳敏菁攝）

受戴奧辛汙染的4276公斤問題雞蛋，今早全數運至溪州焚化爐完成焚化銷毀。（吳敏菁攝）

鴻彰畜牧場雞蛋受戴奧辛汙染的4.2公噸蛋品今天完成銷毀，彰化縣衛生局表示，今早全數在監督下送往溪州焚化爐完成焚化，不會再流入市面。

彰化縣衛生局表示，市售鴻彰牧場的生鮮雞蛋在衛生福利部食品藥物管理署、行政院農委會及行政院環保署4月26日聯合召開記者會對外公布，檢出戴奧辛濃度2.88及3.34 pg WHO05-TEQ/g fat超過「食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯處理規範」，彰化縣衛生局立即即監督王功蛋行回收原封存於苗栗等下游業者之雞蛋，並於4月29日完成銷毀前固化處理作業。

衛生局長葉彥伯表示，受汙染的4276公斤問題雞蛋，今早全數運至溪州焚化爐完成焚化銷毀。

(中時)