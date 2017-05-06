小心！男高中生搭捷運遭人扎針
（20：10更新內文）16歲劉姓高中生今（6日）下午5時許，從新北市三重區搭捷運要返回中和南勢角住家，列車行經永和頂溪站時，一名中年婦人進入列車，站在劉男後方，突然拿出針頭往他背部刺了一下，劉男當時不以為意，僅覺得背部怪怪的，返家後告知母親，劉母嚇得帶他前往雙和醫院抽血檢查。
劉母把事發過程寫在「我是永和人」臉書社團，她說，「剛剛我兒子在南勢角捷運站被人家用針筒刺，又有藥劑味，這個要怎麼報警，目前兒子在雙和醫院掛急診驗血檢查。」提醒大家搭捷運要小心。
中和警分局、永和警分局網路巡邏發現後，均派遣警員前往雙和醫院釐清。劉男向警方表示，婦人在頂溪站上車，搭至永安捷運站下車。
醫生表示，劉男應該有閃掉，針應該沒有刺進去，背部沒有血跡。案由警方進一步偵辦中。
(中時)
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