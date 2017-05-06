吳敦義：希望大家「放心把黨主席的責任交給我」

國民黨主席選舉第2場電視政見會今（6日）登場，候選人吳敦義說，他受黨和國人栽培40年，請大家「放心把黨主席的責任交給我」，一定會竭智盡忠全力以赴。

吳敦義說，他過去無論在北、中、南，無論在議會或國會，在地方政府或行政院，不論是在台北市黨部或中央黨部，都受過完整的歷練，而且也都有出色的成績，當黨被打壓欺負，他一定義無反顧、勇往向前。

吳敦義是在回應另位候選人郝龍斌的發言內容時，作了以上表示。

郝龍斌提及，國民黨有很多有影響力的菁英，像吳敦義即使沒黨職、已是卸任副總統，仍是在國民黨和政壇中很有影響力和話語權的菁英，「他的影響力和資源也在這次黨主席選舉充分顯現」。

郝龍斌表示，設想如果吳敦義用資源和影響力反擊黨產會，阻擋一例一休惡法，國民黨制衡力量一定會大大提高；如果吳敦義協助反對核災區食品進口公民投票連署，對民進黨會是多大震撼？如果吳敦義沒缺席和軍公教一起走上街頭，對軍公教士氣提升又是多大鼓舞？如果他是黨主席，像吳敦義這樣的黨內菁英，「非常希望他一起加入為黨打拚，讓支持者看到什麼叫作團結力量大。」

對於郝龍斌的話中有話，吳敦義上台時立刻第一時間回應表示，謝謝郝龍斌提醒，「不提醒的話我還不好意思講」。從八百壯士、退休軍公教警消到立法院抗議，已安排律師團協助，他和太太有時在深夜、清晨到立法院探視，甚至準備點心、捐款等，「這是應該要去幫忙，不必黨提醒，我就會去做。」

(中時)