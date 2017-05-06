嘉義火車站後站愛嘉檜心鎖橋今重啟
嘉義火車站後站「愛嘉檜心鎖橋」自2013年就已建造完成，但啟用3年多後漸漸被遺忘，為吸引人潮，市府交通觀光處重新規畫心鎖橋，於今日重新啟用，其中一對結婚2年多的夫妻被市府邀請回來舊地重遊、重返熱戀時光。
嘉義市政府交通觀光處表示，自2013年啟用愛嘉檜心鎖橋，但鮮少人知道這個景點，啟用3年多來，默默無聞，橋上仍有很多空位可以掛鎖，為吸引人潮，特別重新規畫，並邀請文藝作家渡也替心鎖橋創作詩詞。
市府也特別邀請一對夫妻來見證重啟心鎖橋的啟動儀式，這對夫妻檔劉耀復與江翊甄透過朋友牽線成為情侶，愛情長跑兩年才結婚，但在交往期間就分隔兩地，雖皆為嘉義縣太保人，但先前兩人的工作分別在高雄、宜蘭，大眾運輸交通工具則成為他們維繫情感的一部分，因此特別有意義。
另江翊甄也指出，相較其他心鎖橋嘉義還需要更多人氣，因平常人太少，且看到別人掛鎖在上面，會不清楚要怎麼去購買，認為指標不夠明顯，可待加強之處。市府交通觀光處則回應，將會增設指示牌，讓來往民眾更了解動線。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。