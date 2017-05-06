嘉義火車站後站愛嘉檜心鎖橋今重啟

夫妻檔劉耀復（右）、江翊甄（左）受市府邀約舊地重遊「愛嘉檜心鎖橋」，第3次一起掛上心鎖。（高錦如攝）

「愛嘉檜心鎖橋」為情侶寄託感情的景點。（高錦如攝）

嘉義火車站後站「愛嘉檜心鎖橋」自2013年就已建造完成，但啟用3年多後漸漸被遺忘，為吸引人潮，市府交通觀光處重新規畫心鎖橋，於今日重新啟用，其中一對結婚2年多的夫妻被市府邀請回來舊地重遊、重返熱戀時光。

嘉義市政府交通觀光處表示，自2013年啟用愛嘉檜心鎖橋，但鮮少人知道這個景點，啟用3年多來，默默無聞，橋上仍有很多空位可以掛鎖，為吸引人潮，特別重新規畫，並邀請文藝作家渡也替心鎖橋創作詩詞。

市府也特別邀請一對夫妻來見證重啟心鎖橋的啟動儀式，這對夫妻檔劉耀復與江翊甄透過朋友牽線成為情侶，愛情長跑兩年才結婚，但在交往期間就分隔兩地，雖皆為嘉義縣太保人，但先前兩人的工作分別在高雄、宜蘭，大眾運輸交通工具則成為他們維繫情感的一部分，因此特別有意義。

另江翊甄也指出，相較其他心鎖橋嘉義還需要更多人氣，因平常人太少，且看到別人掛鎖在上面，會不清楚要怎麼去購買，認為指標不夠明顯，可待加強之處。市府交通觀光處則回應，將會增設指示牌，讓來往民眾更了解動線。

(中時)