NBA》稱金正恩就像一般人 羅德曼：他不想炸誰
儘管全世界都壟罩北韓領導人金正恩的核彈威脅之中，多次造訪北韓的NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼卻不這麼想，稱金正恩「小兄弟」的小蟲強調，金正恩其實就跟一般人沒兩樣，甚至跟他說過，根本不想用核彈炸任何人。
自從2013年以來，羅德曼已經6度造訪北韓，跟金正恩的交情不在話下，甚至小蟲還曾放話，自己是史上唯一可以真正接觸金正恩身體的人，「當金正恩跟他的人民在一起時，他就跟一般人沒什麼兩樣。」
「金正恩愛開玩笑，也打籃球與桌球、撞球，他們熱愛美國80年代音樂，也唱卡拉OK，」羅德曼說，「他愛DOORS樂團與Jimi Hendrix，當我首度造訪，現場樂團4小時只演奏兩首歌曲，就是『洛基』與『家族風雲』主題曲。」
羅德曼回憶自己首次造訪北韓，一切充滿共產主義形象，也很枯燥乏味，就跟美劇「陰屍路」一樣，沒想到等他第3次造訪，平壤完全不同了，蓋起一堆公寓與飯店，且有全世界最大的水上樂園，還有滑雪場、保齡球場。
不過真正讓羅德曼震驚的，還是在紀念館看到金正恩祖父與父親的冷凍屍體，「他的祖父就躺在房間正中央，屍體被冷凍著，這是真實故事，每天至少15萬人參訪，他們都穿黑色套裝，不時看到有人痛哭失聲。」
至於金正恩的核彈計畫，羅德曼說：「他強調擁有核武，是因美國自認可以接管他們，他不想炸誰，只因他們是個小國家，必須擁有核武自保，他們更希望美國人民知道，他們不恨美國人，且願意跟美國人一起工作。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。