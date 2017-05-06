NBA》稱金正恩就像一般人 羅德曼：他不想炸誰

羅德曼與北韓領導人金正恩之間擁有很好的交情。(美聯社資料照)

儘管全世界都壟罩北韓領導人金正恩的核彈威脅之中，多次造訪北韓的NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼卻不這麼想，稱金正恩「小兄弟」的小蟲強調，金正恩其實就跟一般人沒兩樣，甚至跟他說過，根本不想用核彈炸任何人。

自從2013年以來，羅德曼已經6度造訪北韓，跟金正恩的交情不在話下，甚至小蟲還曾放話，自己是史上唯一可以真正接觸金正恩身體的人，「當金正恩跟他的人民在一起時，他就跟一般人沒什麼兩樣。」

「金正恩愛開玩笑，也打籃球與桌球、撞球，他們熱愛美國80年代音樂，也唱卡拉OK，」羅德曼說，「他愛DOORS樂團與Jimi Hendrix，當我首度造訪，現場樂團4小時只演奏兩首歌曲，就是『洛基』與『家族風雲』主題曲。」

羅德曼回憶自己首次造訪北韓，一切充滿共產主義形象，也很枯燥乏味，就跟美劇「陰屍路」一樣，沒想到等他第3次造訪，平壤完全不同了，蓋起一堆公寓與飯店，且有全世界最大的水上樂園，還有滑雪場、保齡球場。

不過真正讓羅德曼震驚的，還是在紀念館看到金正恩祖父與父親的冷凍屍體，「他的祖父就躺在房間正中央，屍體被冷凍著，這是真實故事，每天至少15萬人參訪，他們都穿黑色套裝，不時看到有人痛哭失聲。」

至於金正恩的核彈計畫，羅德曼說：「他強調擁有核武，是因美國自認可以接管他們，他不想炸誰，只因他們是個小國家，必須擁有核武自保，他們更希望美國人民知道，他們不恨美國人，且願意跟美國人一起工作。」

(中時電子報)