慶母親節 北港同濟會發放學生助學金

北港同濟會慶祝母親節，發放學生助學金，熱鬧又溫馨。（張朝欣攝）

北港國際同濟會6日舉辦「慈母心，同濟情」慶祝母親節活動，為減輕弱勢家庭媽媽的負擔，頒發獎助學金給75名國中小學生，北港鎮10餘所國中小參與各種演出，熱鬧又溫馨。

活動於今天晚上6點30在北港朝天宮演藝廳舉行，由縣社會處長徐忠徹、北港同濟會會長王清銓等人共同主持。會中特別感謝北港長益食品負責人施植才，每年捐助數十萬元獎助學生，鼓勵學生努力向學。

(中時)