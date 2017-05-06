遠航低頭！ 願撤回17空服員資遣決定

遠東航空17名空服員日前向公司爭取調薪，4日突遭集體資遣，引起矚目，今有21名空服員選擇集體休假力挺同事，打亂遠航國內、外航班派遣。為避免勞資衝突事態擴大，遠航稍早宣布，願撤回原同意終止契約之決定，若17名空服員有意回到遠航服務，歡迎在5月8日回到公司，與公司確認留職意願，並就飛行加給數額取得共識。

(中時)