母親節快來囉 豐原39位模範母親獲表揚

豐原區公所辦理「台中市政府106年模範母親表揚」活動，由子女向偉大的母親「奉茶」！（陳世宗翻攝）

母親節前夕，豐原區公所辦理「台中市政府106年模範母親表揚」活動，邀請區內各里推薦共39位模範母親及親友參加表揚大會，表揚活動於豐原區公所四樓舉行；由都發局長王俊傑代表市長林佳龍參加，與豐原區公所代理區長唐益滄共同贈送每位模範母親獎牌，同時安排模範母親及其家屬拍攝紀念合照。

唐益滄說，接受表揚的39位模範母親事蹟中，有母兼父職、茹苦含辛扶養子女，有侍奉公婆、照顧家庭，任勞任怨，有相夫教子、熱心公益，並能回饋鄉里，堪為母親表率。

最年長的模範母親黃林素清女士，高齡91歲，雖僅有國校學歷，但在嚴格家訓與自學努力下，擁豐富智慧，協助夫婿創業有成，5名子女個個是社會中堅，積極服務鄉里，熱心公益；劉張茅女士在夫婿往生後撐起一片天，養育子女，目前雖年老逐漸忘了家人，但永遠是子女心中一級棒的媽媽。

豐原區公所表示，母親是家庭的根，每位模範母親更代表著一股沈默又偉大的力量，希望藉此表揚活動讓子女能為父母的事蹟深感驕傲，並藉此向偉大的母親說出「媽媽！我愛您！」傳承孝順的優良傳統。

(中時)