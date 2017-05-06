小兒麻痺模範媽媽 巧手精製萬件西服
台南市模範勞工母親表揚大會上午在善化舉行，一共表揚20組由各工會推舉出的模範媽媽，有靠著路邊攤就養活2子的范李秋桃，還有小兒麻痺的蘇素月，她從13歲學習裁縫後，19歲與先生結婚並成立西服代工所，養大3名子女，由她經手製作的西服已經超過上萬件。
60歲的蘇素月是嘉義新塭人，出生後就發現罹患小兒麻痺，因故未能及時治療，從此下肢不良於行，在原生家庭也經常受到不平待遇，後來母親帶著她改嫁，雖受到繼父疼愛，但家庭環境欠佳，她國小畢業後就由長輩介紹，到台中學習女裝裁縫，上手後又鑽研西裝製作，工作數年後與丈夫陳國安認識並結為伴侶，再回到台南新營發展。
蘇素月說，或許是行動不方便，讓她有更多時間磨練手上功夫，從剪裁到縫紉技術都爐火純青，口耳相傳，客戶倍增，35年前與丈夫創業成立西服代工所，全盛時期新營地區幾乎有8成以上的西服都由她們經手，「還有很多政治人物唷！」
台南市長賴清德今天也到場為20位模範勞工媽媽獻上「小金人」獎座，賴清德表示，自己出身勞工家庭，對勞工生活最能感同身受，他認為勞工不只是社會的經濟奇蹟，也是社會安定的力量，並勉勵與會者「追求幸福，不要追求物質。」
(中時)
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