七股生態另類玩法 體驗古早捕魚工具「扳罾」
七股生態遊船業者仿造明鄭時期傳到台灣的捕魚方式，在河道內搭建古早捕魚工具「扳罾」，讓遊客可上岸體驗，還在自家蚵田展示各種養殖方式，並提供詳細導覽，是全台少見的罾網示範教具。
業者林明德表示，七股生態之旅遊潟湖約需一個半小時，七股潟湖美景雖然有不小的吸引力，但是膠筏行駛的景點固定，若不翻新加上創意，很難讓遊客回流，所以他重建早期水上人家用的扳罾，藉此吸引遊客。
扳罾的捕魚方式，是把網具沉進水底，等到魚蝦游到網具上方，匯集一定數量後，利用槓桿原理，在另外一側拉動橫桿，就能將魚蝦捕撈上岸，這項技術起源可追溯到漢朝，據說是在明鄭時期，由其部將引進來台。
林明德說，之前他仿造古制，利用竹竿、木材等材質以等比例製作扳罾，受到颱風侵襲損壞，他在數月前重新著手整修，將主要結構改成金屬不鏽鋼，規模也比之前稍大，要3、4個人才拉得動，更有真實感，也能成為候鳥北返時，取而代之的生態體驗。
(中時)
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