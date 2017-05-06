王小棣：5歲發願當導演 不老頑童就要一路玩到底！

王小棣：５歲發願當導演，不老頑童就要一路玩到底！(圖/康健雜誌提供)

她說自己從小就是壞小孩，但她所謂的壞，其實就是愛玩。長大後，她總是帶著一群年輕人向前衝，而且從不覺得年輕人是草莓族。63歲的她，愛打乒乓球，正在學打鼓。對她而言，生命就是一場party，每個人都該盡力展現自己，一路玩到底！

愛玩、愛看電影，踏上戲劇之路

聊起過往，留著中性短髮的王小棣笑得自在，她說小時候不愛讀書、成績一團糟，是個很讓人傷腦筋的小孩。除了愛玩，她也愛看電影，舊時代的電影都是一個掌風過來，神氣得不得了，很吸引小孩。那年，5歲的她就曾信誓旦旦告訴哥哥：「我長大以後要當導演！」

愛打球的王小棣，從小就是體育健將。直到要考大學時，清楚知道自己不想當體育老師，於是，她選擇了文化大學戲劇系，「一進來我就知道念對了。」

大學畢業後，她繼續到美國德州念劇場、到舊金山念電影碩士，那個從小不愛讀書的小孩，卻在戲劇之路上，意外重拾了課本，一個勁兒往枝微末節裡鑽研。

直到我們看到王小棣所編導的作品，那裡頭總有許多小人物困境與真實的情感，比如電視劇《刺蝟男孩》說幾個失親或失能家庭的少年，從觸法到自省的故事，呈現出一股社會寫實風格，「可能因為我的眼裡常常有別人吧，我覺得沈從文（編按：中國現代文學家，《邊城》為最著名作品）跟我滿像的，很喜歡觀察別人。」

經常在生活中看見許多人的不容易，王小棣說：「這是我的幸運，也帶給我很大的力量與坦然，所以，我拍片從不是為了得獎，只是想說出很多人的生命故事。」

2016年起，王小棣以總監製的身分，與一群導演共同培育24位新人，拍攝一系列的電視單元劇《植劇場》。

王小棣認為，一部片好看絕不是因為導演一人，演員、編劇、燈光、特效等，每個工作人員都很重要。拍片時，她喜歡跟大家一起腦力激盪，「有時候我們教年輕人，還會被打臉，因為年輕人有自己的想法，這時候我們就會辯論、會吵架，我們討論很辛辣，沒有標準，也沒有階級，經常吵成一團……，」王小棣停了一下：「之所以有這個過程，是因為我們很願意去了解別人。」

因為她認真的態度與拍戲的口碑，經常有人向她請益，「我覺得言教不如身教，我們要用踏實的態度，親力親為，在新人面前絕對不要有架子，否則學問要隔好幾層才能傳得出去。」

許多人說現代年輕人像草莓族，王小棣抗議：「我從不認為年輕人有問題！」她說，這一行太苦、工作強度太大了，能留下來的人，都是對表演、創作有慾望的人，「只要有動力就不會是草莓族！」

她記得最近拍電視劇《夢裡的一千道牆》時大雨滂沱，所有人都被淋成落湯雞，她自己也在雨中發抖，但是眼前的一群年輕人，吸了一口氣繼續拍，「你當場就看見他們的成長。」

「環境曾讓我失望過，但是人從來沒有！」看著年輕世代，王小棣的語氣轉向溫柔，「每個人都有自己的天分，不發揮出來太可惜了！」就讀淡江中學時，王小棣曾經注意到一種野花，那一抹紫、一點白的小花，只在午間綻放，晚上就凋零，儘管如此，野花還是盡力開展自己，「我經常告訴年輕人：這就是人生啊！我們是來參加一場party，每個人都該盡力把自己的特色展現出來。」【全文未完，完整內容請見《康健》222期】

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(中時電子報)