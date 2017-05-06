突冒雙胞胎認親 Matzka飲酒嚇傻眼
Matzka今出席「飲酒生活節」在花博舞蝶館開唱，〈大叔〉開場瞬間炒熱氣氛，緊接著輪番獻唱多首經典歌曲，尤其和台下歌迷嗨唱〈一朵花〉，一句「你長得像我uncle」現場氣氛High到最高點，未料此時Matzka突然臉色一變，嚇傻眼。
「Matzka我們有東西想送給你！」此時台下突然冒出5位Matzka分身，都穿著黑白色系衣服、頭綁雷鬼造型，其中一位外型、身材與Matzka最相似的粉絲笑稱2人是失散多年的雙胞胎兄弟，Matzka大笑說：「同胞啊！你們的頭髮比我漂亮太多啦！我這樣是多了5位Dancer嗎？居然還準備了香檳氣泡酒跟我一起乾杯！」
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
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