濃濃夏日露營風 廚桌市集之「露」野仙蹤!
台北W飯店「Famers Market廚桌市集」今年再度登場，此次以「露」野仙蹤為主題，即日起至5月14日止，每週六、日下午1點至5點於10樓池畔酒吧盛大舉行，免費入場。
此次廚桌市集更與平面設計師潘昱州合作，打造「露」野仙蹤設計托特包，販售所得將捐贈TSPCA台灣防止虐待動物協會，台北W飯店支持公益不遺餘力。由CN Flower為池畔酒吧設計綠色野蕨帷幕，夏日露營風盛行，現場攤位有the kitchen table西餐廳、URBAN BASECAMP、臺虎精釀、大山洋行、INDIE DRINKSTER、AMP CAFE INDEPENDENT ROASTER、黃檸檬及Taiwan SPCA台灣防止虐待動物協會等。
其中創意甜點店「黃檸檬」擁有高人氣，主廚Andrea現場製作美味甜點，想嘗鮮的消費者不可錯過;精釀啤酒品牌「臺虎精釀」也進駐現場，帶來臺中洲際棒球場限定款「全壘打啤酒」，外包裝以多種色彩展現運動活力，印上HOME RUN BEER字樣，棒球迷可利用假日前往朝聖。
W行政主廚馬喬許（Joshua Marshall）現場製作露營風料理，新鮮食材放於美式BBQ鐵網炭烤，提供蛋黃醬辣味熱狗、澳洲和牛漢堡與萊姆奶油香烤玉米等餐點，燒烤香氣四溢，令人口水直流。
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(中時)
關鍵字：廚桌市集
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