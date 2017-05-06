全大運／文姿云、莊佳佳燃聖火 首見星馬澳洲好手齊聚

106全大運開幕典禮，文姿云、莊佳佳擔任火炬手。(全大運大會提供)

空手道女子世界第1文姿云、里約奧運跆拳道女將莊佳佳持聖火，106年台大全國大專院校運動會，6日台大盛大開幕，今年配合「南向政策」，更首見澳洲、馬來西亞、新加坡等國菁英運動員，共計1.6萬名好手為期6天賽程同場較勁。

副總統陳建仁出席106全大運開幕典禮。(全大運大會提供)

相隔38年台大再度承辦全大運，副總統陳建仁頂著身體不適，仍抽空參與全大運開幕典禮。全大運視為8月世大運的前哨戰，聖火隊除了世大運跆拳代表隊莊佳佳，還有空手道世界第1文姿云、台大女子手球隊長劉逸文、前HBL冠軍永仁高中成員現台大女籃隊長李慶雅等人。

本屆全大運聖火，聖火台以皇冠造型設計，取其「爭取勝利、自我加冕」的意涵，而聖火火把LED燈造型設計，兼具現代感與環保概念，呼應全大運主軸概念「綠能環境、健康世代」，共16把聖火把、也代表本屆全大運的16種運動。

106全大運首見澳洲、星馬運動員共襄盛舉。(全大運大會提供)

106全大運首見澳洲、星馬運動員共襄盛舉。(全大運大會提供)

開幕首日游泳池畔也傳破大會捷報，公開男生組游泳100公尺蝶式預賽，中興大學朱宸平以53秒78改寫大會的54秒07成績，與全國紀錄53秒66僅0.12秒差距。

隨後舉重場上公開女子組郭婞淳，58公斤級以抓舉100公斤、挺舉131公斤、總和231公斤，3項改寫許淑淨大會紀錄，63公斤級江念欣挺舉131公斤同樣締造新猷。公開女生組射箭反曲弓70M團體排名賽國立體大林昱萱、林佳恩、林芝渝，以及中華大學譚雅婷、吳佳鴻、林詩嘉，分別以1959分、1952分刷新大會紀錄(1950分)。

(中時電子報)