車禍不和解 毒蟲送上門被逮

蔡姓毒蟲自己送上門被逮。(郭韋綺翻攝)

蔡男包包起獲安非他命、K他命、一粒眠等毒品。(郭韋綺翻攝)

高雄市27歲蔡姓毒蟲，昨(5)天下午4時許，在路竹區中山路跟人發生車禍，但雙方都認為肇事責任是在對方身上，不願和解，報案處理。

警方到現場查看，聞到蔡男車上有濃濃K菸味，在他包包起獲8包安非他命、毛重43.83克，以及4包K他命、毛重45.71公克及3顆一粒眠，沒想到毒蟲自己送上門被逮，警訊後，依毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)