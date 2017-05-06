蔡英文用「中國」一詞 引大陸媒體關注
蔡英文總統5日上午接受新加坡等6國媒體聯訪時表示，新南向和「中國」的「一帶一路」是完全不同的模式，也不是與「中國」競爭。由於蔡英文是用「中國」二字，而非「中國大陸」，因此，引起中國大陸媒體關注。
根據中央社引述大陸搜狐、騰訊等入口網站，自6日上午起陸續刊出一篇報導，原標題為「蔡英文拉外媒辯解新南向，致辭全文改稱大陸為中國」。報導內文提到，「蔡英文辦公室也在5日晚間公布蔡英文接受聯訪的致辭全文，文中都稱中國，而非中國大陸。」
根據行政院陸委會官方網站，用語向來為「中國大陸」而非「中國」。
不過蔡英文似並非第一次使用「中國」，例如4月27日接受「路透社」（ Reuters）專訪談到兩岸關係時，2次用「大陸」，7次用「中國大陸」，10次用「中國」。
至於蔡英文應該如何稱呼對岸，根據聯合新聞網報導，總統府發言人黃重諺曾經表示，不同場合會有不同稱呼，沒有一定限制。
(中時電子報)
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