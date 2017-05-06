打到停不下來！阪神虎落後9分逆轉勝廣島

阪神虎上演絕地大逆轉，擊敗廣島躍居央聯首位。(截自日本雅虎體育)

阪神虎今年徹底走出低潮，近期拉出一波三連勝佳績，6日直接強碰暫居央聯龍頭的廣島，前5局還以0比9落後，沒想到奇蹟出現，他們隨後竟打到停不下來，上演球團史上頭一次落後9分還能大逆轉的戲碼，終場12比9擊敗廣島奪4連勝，睽違近1個月，再度躍居央聯龍頭。

這場比賽前5局，阪神一路被廣島壓著打，5上結束，他們已經處於0比9的絕對落後，總教練金本知憲坦言，那時面對滿場主場球迷，真的滿滿歉意，他很希望能做點甚麼，重新讓氣勢上來。

沒想到隨後，球員們宛如和金本心有靈犀，開始展開絕地大反攻。5下先靠捕手梅野隆太郎的安打追回1分，接著6下他們面對廣島先發岡田明丈，更靠著5次保送和2支長打，一陣狂轟濫炸追到剩1分差。

打線徹底熱開的阪神，讓廣島再無法擋住攻勢。7下阪神靠4支安打，加上廣島自亂陣腳出現守備失誤，斬獲3分逆轉戰局，8下再進帳1分保險分，最後如願留住勝利，誇張的情節，連金本也直言，9分落後能逆勢贏球，是他投身職棒多年來首次看見。這是日職史上第9次、同時也是阪神隊史首次出現9分逆轉秀。

(中時電子報)