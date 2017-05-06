南投竹山模範母親 最長者林余鑾是百歲人瑞

南投竹山模範母親表揚，林余鑾高齡百歲。(竹山鎮公所提供)

南投竹山鎮公所今天舉辦模範母親表揚活動，為鼓勵地方民眾多多陪伴母親到出遊、享受踏青樂趣，當地桃太郎村特別提供場地，讓接受表揚的母親們和家人免費暢遊園區，受獎的模範母親們各個臉上洋溢著溫馨與快樂，開心的與家人一起度過快樂佳節。

表揚活動由鎮長黃丹怡主持，28名模範母親中，最年輕者為56歲下坪里蔡秋菊，最長者為秀林里的林余鑾，她高齡100歲。

黃丹怡說，從所有的模範母親臉上都可看出她們茹苦含辛與歲月痕跡，但從笑容也閃耀出孩子成就的驕傲或滿足，無論士、農、工、商，在各個職場、社會、國家中都有相當優異的表現，值得大家所敬佩。

(中時)