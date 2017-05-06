Holiday Inn菓珍粽 打開供品新通路

菓珍粽-單入禮盒。（業者提供）

端午節即將到來，粽子大戰紛紛開打，在印象中的端午節要吃粽子、賽龍舟，是為了紀念愛國詩人屈原，其實端午節也是重要的民間習俗之一，根據媒體報導，內地的寧夏，仍存在端午節包粽敬神的傳統，粽子在當地被稱為「敬神的年糕」；在台灣，端午節與拜清明、中元普渡、重陽節、除夕被併列為民俗「五節」，在這一天， 需要敬神、祭祖與拜地基主。

拜拜的祭品從三牲到素果都有人拜，粽子也成了桌上供品之一，海灣-台北假日飯店指出，今年新推出的素食菓珍粽，搭配香菇、鴻喜菇、柳松、杏鮑菇等、腐竹、糯米與紅麴做為主要食材，原本是相準養生市場，沒想到推出後訂單大爆發！經了解，原來是許多消費者將菓珍粽做為敬神、供佛與齋僧的供品，無心插柳，反而打開了供品這個新通路。

(中時)