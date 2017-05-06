「我的善意已被污染」 瓊瑤淚崩關閉臉書

瓊瑤宣布將關閉臉書。（圖／中時資料照片）

瓊瑤發文吐露將出國散心。（圖／取自瓊瑤臉書）

暢銷小說作家瓊瑤日前曝丈夫平鑫濤患血管型失智症又臥病在床，她與繼子女們為了平鑫濤插鼻胃管問題而正式鬧翻，事情發酵幾天後，今(6日)傍晚瓊瑤痛定思痛再發臉書，直言：「我的訴求已被扭曲，我的善意已被污染」，宣布將平鑫濤交給繼子女們照顧後，自己將出國走走，而她的臉書將在5月9日晚間12時後正式關閉，「這聲『珍重再見！』我打字時已經淚崩！」

瓊瑤說，她這一生寫了很多書，尤其對「老、病、死」感觸最深刻，更讓她覺得有使命要寫出來，讓同在煎熬中的朋友借鑒，外界近來冒出她是為了出書才發文的陰謀論，她直言動機十分單純，「就是要探討病人有沒有選擇如何死亡的權利？」去接受死亡是她目前學習中的課題，為求真實，她才會將時間、醫院、住治醫師都寫出來。

瓊瑤透露，原本她的計畫分兩部分寫出這方面的經驗，第一部分差一篇就要完成，本打算寫到平鑫濤住進她安排的醫院為止，第二部分則談她和平鑫濤的夫妻相處之道，沒想到當瓊瑤發文到《背叛》那篇時，平鑫濤的三個子女竟然大動作指控她，且其中還有許多誤解，「我一夜之間，就變成眾矢之的！萬箭穿心的我，頓時傷痕累累，我除了認錯道歉，沒有第二條路！」

經過多日自我療癒後，瓊瑤痛心剛開始的善意都被扭曲，想到14年來為了照顧平鑫濤，未曾出國，因此將老公交給三個小孩後，瓊瑤決定到國外散心，她說：「鑫濤有最愛他的兒女陪伴，有我信任的醫院、院長、護理長……的照顧，我想會很長壽的！」

瓊瑤先前曾在臉書舉行民調，想知道大家如果失去自理能力是否願意插鼻胃管，她今也在發文中公開調查數據，結果有82%的人都不願意「加工活著」，她對政府喊話，希望當局重視相關問題，不然大巨蛋得改成「長照中心」，才有辦法照顧越來越多的老人，也對平鑫濤抱歉，愧疚無法做到他對身後事的交代。最後，瓊瑤宣布將關閉臉書，但為了粉絲，她將留言板開放到5月9日晚間12時，感謝大家的深愛，瓊瑤說：「別了！親愛的朋友們！珍重！」

(中時電子報)