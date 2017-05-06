失智翁僅說3個字 警靠M-POLICE找到回家路

嘉義縣民雄警分局民雄派出所員警何建宏(左二)、楊舜翔(左四)協助失智翁找到回家路。(高錦茹翻攝)

嘉義縣民雄警分局民雄派出所員警何建宏、楊舜翔，於日前接獲民眾報案指有名失智老人在路上排回，但失智翁僅說：「我姓方。」無法明確表達身分，警方隨即使用M-POLICE替老翁連絡到家屬，讓家屬萬分感激。

警方表示，這名走失的方姓老翁，僅說自己姓方，其餘相關身分資料則無法明確表達，並提及自己於中午時段就從朴子騎腳踏車來民雄找朋友，但想不起怎麼回家，因此一直在路上徘徊，警方獲報後暫時將老翁安置在派出所，並提供食物讓老翁果腹。

由於能確認老翁的身分線索太少，警方立即使用M-POLICE警用行動電腦的人臉辨識系統，幫老翁連絡上家屬，家屬趕到現場見到家人相當開心，並擔心地說，很怕他有什麼閃失，因此十分感謝警方的協助。

(中時)