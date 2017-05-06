大地酒店 端午粽桂花飄香

養生桂花紫米粽。

端午節吃粽子的傳統深植人心，每年到了這個時候，粽子開始紛紛出籠， 除了鹹粽之外，甜粽的市場也不小，跟紫米最對味的桂花，過往都是甜品配，今年在大地酒店金牌主廚李昭明的創意下，化身「養生桂花紫米粽」。

裡面使用了紫米、長糯米、紅豆之外，採用大甲芋頭的芋泥餡、百果、蓮子、亞韃子、冬瓜糖等，搭配紫米和大甲芋泥混搭的口感層次豐富，最後淋上桂花醬汁，滿滿桂花香，讓人暑氣全消。

而吃不完的粽子總是讓媽媽們非常困擾，李昭明主廚也想出了創意吃法，幫家庭主婦解套，冷凍的「養生桂花紫米粽」，加入適量的熱水，經10分鐘烹調後，即可搖身一變成為老少皆宜的養生紫米粥，這個「粽子二吃」也讓餐桌更多變化。

(中時)