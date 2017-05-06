林邊訊號 業者承諾最慢明天全面暢通
給我訊號！林邊鄉近期收無訊號一事鬧得沸沸揚揚，位在河濱公園旁的「高抗災通信平台」拆除與否也引發兩派居民爭議，公所今天夥同6通訊業者與民召開說明會，經一番激烈爭論後，業者承諾最慢明天訊號全部正常，並在8月底前另覓他地建置高抗災。
「不是說使用者付費嗎？」今天說明會在設置高抗災通信平台的林邊羽球館舉行，現場約有300位居民質疑業者、痛批月繳這麼多錢卻沒有訊號可用，近1個月來生活、工作通通受到影響，當場要業者立即給個交代。民眾指出，自公所給業者遷置高抗災的期限快到時，訊號就開始變弱，甚至根本沒有訊號。
鄉公所表示，高抗災通信平台是88風災後由NCC推動設立，由6家通訊業者合資1350萬興建，每業者每月租金僅40元，但因附近居民擔憂電磁波、輻射會影響健康，一直都有撤掉遷置他處的聲音傳出，去年底鄉民公聽會決議不續約，不過有寬限4個月讓他們另覓地方重置，不料卻發生民眾權益受損問題。
鄉長陳俊吉說，鄉內有36支基地台，即使高抗災拆除也不至於導致全鄉訊號低弱，顯然業者有不可推卸的責任。遠傳、台哥大、亞太、台灣之星、中華及大同電信等6業者，今天在鄉民的強烈質疑下，當場承諾最慢明天全面恢復正常通訊，並在8月前拆除原高抗災另覓他地重置。
對於業者的承諾，民眾抱持觀望態度，公所則另要求業者要將上個月帳單全額退費，業者指出會向上呈報。另一派認為可續留的民眾，則懷疑高抗災的危險度是否被灌水放大了。
(中時)
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